Форвард уфимского «Салавата Юлаева» стал лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев стал лучшим игроком дня в Континентальной хоккейной лиге.

В пресс-службе лиги отметили игру ветерана КХЛ в матче против «Автомобилиста». Шипачев оформил первый дубль в сезоне и помог уфимской команде одержать победу со счетом 3:2 в овертайме

39-летний Вадим Шипачев является легендарным игроком КХЛ, он стал первым игроком в истории, который набрал 1000 очков. В этом сезоне форвард провел 24 матча за «Салават» и набрал 13 очков (4+9).