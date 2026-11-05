Защитник «Салавата Юлаева» получил травму в матче с «Ладой»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил травму в матче с «Ладой». Как сообщил главный тренер команды Виктор Козлов, Панин после игры поехал на обследование.
В октябре травмы получили ведущие защитники команды Александр Алексеев и Дин Стюарт, также повреждение получил молодой игрок Никита Щербаков.
Ранее уфимский «Салават Юлаев» одержал блестящую победу над тольяттинской «Ладой». Игра завершилась со счетом 5:0.
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