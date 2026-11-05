В Европе сняли ограничения для стрелков из лука из Башкирии

Европейская федерация стрельбы из лука (WAE) объявила о решении снять санкции с российской команды с 1 января 2027 года. О решении исполкома WAE сообщил президент Федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.
«По итогам обсуждений и в интересах спортсменов Исполнительный комитет Европейской федерации стрельбы из лука принял решение снять ограничения в отношении спортсменов, команд и официальных лиц Российской Федерации стрельбы из лука на соревнованиях, санкционированных Европейской федерацией стрельбы из лука, начиная с 1.01.2027», — сообщил Манханов.
Ранее лучник из Башкирии Рушан Хасанов завоевал серебро чемпионата России.
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