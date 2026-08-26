Лучник из Башкирии Рушан Хасанов завоевал серебро чемпионата России

Лучник из Башкирии Рушан Хасанов завоевал серебряную медаль на чемпионате России по конно-верховой стрельбе из лука. Об этом сообщает Федерация конной и традиционной стрельбы РБ.
Соревнования прошли в Московской области. В течение трёх дней сильнейшие лучники страны состязались на маршрутах «Рейд‑233», «Башня‑90» и «Охотничий маршрут». Громкой победой завершилось выступление уфимского лучника Рушана Хасанова в дисциплине «Рейд 233». Он в упорной борьбе завоевал второе место. Результаты башкирских спортсменов учтены в международном рейтинге IHAA.
Рушан Хасанов и Нуриман Хайруллин отобрались на предстоящие Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре в Кыргызстане.
Хасанов тренируется на уфимском ипподроме «Акбузат».
Ранее лучник из Башкирии Нуриман Хайруллин взял серебро Кубка России.
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