Пятница, 6 Ноября 2026
Уфа
+6 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
14:17 (UTC+5), 05 Ноября 2026

Уфимский хоккеист Ефим Гуркин рассказал о первом матче за «Салават Юлаев»

Добавить в предпочтительные источники Google
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Воспитанник «Салавата Юлаева» Ефим Гуркин спустя 12 лет вернулся в родную команду. В интервью он поделился своими эмоциями после возвращения, также рассказал о первом матче на льду «Уфа-Арены».

«Ощущения, конечно, неописуемые. Повторюсь: сыграть за родной клуб было моей мечтой. Столько лет прошло, что кажется, будто я играл за «Салават Юлаев» в другой жизни. Эмоции меня, конечно, переполняют, но я старался сохранять хладнокровие», – цитирует Гуркина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Защитник добавил, что разгромная победа над «Ладой» придаст уверенности команде. 

Гуркин перешёл в «Торос» летом 2026 года. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в ВХЛ, в которых он набрал (3+10) очков. Защитник уже выступал за «Салават Юлаев» с 2011 по 2014 год.

Двустороннее соглашение с воспитанником уфимского хоккея рассчитано до конца сезона-2026/27.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru