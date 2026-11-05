Уфимский хоккеист Ефим Гуркин рассказал о первом матче за «Салават Юлаев»

Воспитанник «Салавата Юлаева» Ефим Гуркин спустя 12 лет вернулся в родную команду. В интервью он поделился своими эмоциями после возвращения, также рассказал о первом матче на льду «Уфа-Арены».
«Ощущения, конечно, неописуемые. Повторюсь: сыграть за родной клуб было моей мечтой. Столько лет прошло, что кажется, будто я играл за «Салават Юлаев» в другой жизни. Эмоции меня, конечно, переполняют, но я старался сохранять хладнокровие», – цитирует Гуркина пресс-служба «Салавата Юлаева».
Защитник добавил, что разгромная победа над «Ладой» придаст уверенности команде.
Гуркин перешёл в «Торос» летом 2026 года. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в ВХЛ, в которых он набрал (3+10) очков. Защитник уже выступал за «Салават Юлаев» с 2011 по 2014 год.
Двустороннее соглашение с воспитанником уфимского хоккея рассчитано до конца сезона-2026/27.
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