«Салават Юлаев» подписал контракт с новым защитником

«Салават Юлаев» подписал контракт с Ефимом Гуркиным, сообщает официальная страница хоккейного клуба.

Гуркин перешёл в «Торос» летом 2026 года. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в ВХЛ, в которых он набрал (3+10) очков. Защитник уже выступал за «Салават Юлаев» с 2011 по 2014 год.

Двустороннее соглашение с воспитанником уфимского хоккея рассчитано до конца сезона-2026/27.