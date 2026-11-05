«Салават Юлаев» заключил контракт с новым защитником

Защитник Руслан Педан заключил контракт с «Салаватом Юлаевым». 31-летний хоккеист подписал односторонний договор до конца сезона, сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

За свою карьеру Педан выступал за «Сочи», «Спартак», «Амур», «Витязь», «Адмирал», а также за чешский «Витковице».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что защитник Григорий Панин получил травму в матче с «Ладой».