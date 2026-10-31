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21:58 (UTC+5), 31 Октября 2026

Башкирию признали лучшим регионом России по развитию студенческого спорта

Республика получила награду в номинации «Регион года» Всероссийской премии «Живу студенческим спортом»

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министерство спорта РБ предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: министерство спорта РБ | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Башкирия стала лучшим регионом России по развитию студенческого спорта. Как сообщили в минспорте республики, высокую оценку регион получил в номинации «Регион года» Всероссийской премии «Живу студенческим спортом». Церемония награждения прошла в Москве в рамках Международного форума «Буря». Награду вручил директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта РФ Максим Уразов.

Башкирия ежегодно становится центром притяжения студенческого спорта. В Уфе пятый год подряд проходит Универсиада среди вузов республики на Кубок Главы Башкортостана Радия Хабирова. Соревнования учреждены руководителем республики и включают 33 летних и зимних вида спорта.

«Это признание — результат большой совместной работы. Мы последовательно развиваем студенческий спорт и создаём условия, чтобы молодёжь могла заниматься физической культурой, проявлять себя и добиваться высоких результатов. Благодарю Министерство спорта России и Российский студенческий союз за высокую оценку работы Башкортостана», — отметил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

Ранее Руслан Хабибов в Красноярске на полях XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» рассказал о роли тренеров в развитии спорта. 

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