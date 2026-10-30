Руслан Хабибов поделился историей о многодетном тренере из Башкирии

По словам Руслана Хабибова, Анна Пальмина является многодетной мамой и воспитывает пятерых детей. Все они занимаются спортом. Старший сын Роман увлекается футболом, а остальные дети пошли по стопам мамы и выбрали дзюдо.

В августе этого года Анна Пальмина стала одним из первых наставников в Башкирии, кому вручили денежный сертификат в размере 1 млн рублей в рамках федеральной программы «Земский тренер».