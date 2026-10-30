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14:41 (UTC+5), 30 Октября 2026

Руслан Хабибов поделился историей о многодетном тренере из Башкирии

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соцсети Руслана Хабибова МАКС
Фото: соцсети Руслана Хабибова | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В День тренера вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов рассказал о наставнике из Дюртюлей Анне Пальминой.

Анна Пальмина работает в спорте более 25 лет. Трудовой путь она начинала в Когалыме, а с прошлого года тренирует юных дзюдоистов и самбистов в дюртюлинском спортивном клубе «Батыр».

соцсети Руслана Хабибова МАКС
Фото: соцсети Руслана Хабибова | МАКС

По словам Руслана Хабибова, Анна Пальмина является многодетной мамой и воспитывает пятерых детей. Все они занимаются спортом. Старший сын Роман увлекается футболом, а остальные дети пошли по стопам мамы и выбрали дзюдо.

В августе этого года Анна Пальмина стала одним из первых наставников в Башкирии, кому  вручили денежный сертификат в размере 1 млн рублей в рамках  федеральной программы «Земский тренер».

В Башкирии земским тренерам вручили первые сертификаты на 1 млн рублей
Спорт
«Уверен, что данный проект поможет привлечь в наши города и сёла ещё больше увлечённых специалистов. До конца года планируем вручить еще 16 таких сертификатов, — подчеркнул Руслан Хабибов — Поздравляю всех наших наставников с Днём тренера! Спасибо за ваш труд, терпение и за то, что воспитываете не только чемпионов, но и достойных людей.

Ранее премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев поздравил тренеров с профессиональным праздником и поделился личными воспоминаниями о наставниках, сыгравших важную роль в его жизни в школьные годы.

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