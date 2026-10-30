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10:11 (UTC+5), 30 Октября 2026

Премьер-министр Башкирии рассказал о своих наставниках в День тренера

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канал Александра Шельдяева МАКС
Фото: канал Александра Шельдяева | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Сегодня в России отмечается День тренера. Премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев поздравил наставников с профессиональным праздником и поделился личными воспоминаниями о людях, сыгравших важную роль в его жизни в школьные годы.

«Для меня это хороший повод вспомнить людей, которые в школьные годы сыграли важную роль в моей жизни», — сказал Александр Шельдяев. – Мой тренер по волейболу Алексей Иванович Колдин и учитель физкультуры Наталья Николаевна Витютнева, которая занималась с нами спортивным ориентированием, научили не только спортивным навыкам».

По словам Шельдяева, наставники прививали дисциплину, настойчивость, умение преодолевать трудности и работать в команде.

«С годами особенно понимаешь, насколько важен рядом человек, который верит в тебя, поддерживает и помогает становиться сильнее — не только физически, но и духовно. Искренне хочу поблагодарить своих наставников за их труд, терпение и уроки, которые остаются с нами на всю жизнь», — сказал Александр Шельдяев.

Ранее в Агидели появился мурал, посвящённый тренеру Радику Уразбахтину, сообщал «Башинформ».

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