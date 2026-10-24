В Башкирии появился мурал в память о спортивном тренере

Как рассказал глава администрации города Денис Ирназаров, создание мурала стало возможным благодаря совместным усилиям: часть суммы собрали и внесли родной брат тренера Риннат Уразбахтин и воспитанник ДЮСШ, борец Тамерлан Шамсутдинов. Вторую половину средств выделила администрация города.

Над созданием арт-объекта работала профессиональная команда: куратор проекта Артур Рахметов и художник Радик Мусин.

«Динамичная картина спортивной борьбы с портретом тренера не просто украсила облик нашего города. Теперь она ежедневно напоминает об Учителе с большой буквы, хранит спортивную историю Агидели и вдохновляет юных ребят стремиться к победам, воспитывая в себе характер, волю и силу духа!» - отметил Денис Ирназаров.