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17:41 (UTC+5), 29 Октября 2026

ХК «Кировец» из Уфы приостановил участие в сезоне 2026-2027

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хоккейный клуб «Кировец» Уфа ВКонтакте
Фото: хоккейный клуб «Кировец» Уфа | ВКонтакте
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Уфимский клуб по хоккею с мячом «Кировец» приостановил выступления в сезоне 2026-2027. Причина в нехватке финансирования. Однако руководство клуба ищет решения проблемы, а команда продолжает тренироваться. Об этом «Башинформу» сказал генеральный директор клуба Рустем Гаянов.

«Общая ситуация на спортивном рынке крайне сложная. Мы с пониманием относимся к тому, что сейчас наблюдается большой дефицит финансовых средств. Решение принято, Федерация хоккея с мячом пошла нам навстречу. На этот сезон мы пока приостанавливаем деятельность и ищем партнёров. В плане поиска спонсоров уже есть определённое продвижение, — сказал агентству Рустем Гаянов. — Мы максимально старались успеть к сезону, но 30 октября крайний срок подачи документов, то есть завтра. У нас уже был готов выйти тренер Кузьмин и команда. Решение тяжёлое, но мы его приняли. Спортсмены тем не менее продолжают готовиться и тренироваться. Ребята, которые из года в год преданы клубу, говорят, что видят себя только в „Кировце“ и никуда не хотят уходить. Спортсмены ждут нового сезона. На следующий сезон тренерский состав также будет обновлён. Поэтому, я думаю, мы обязательно вернёмся».

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что хоккеистки уфимской «Агидели» вместе с главным тренером Валерием Давлетшиным вошли в состав женской национальной сборной России для подготовки к «Кубку Президентского спортивного клуба».

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