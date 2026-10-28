Главного тренера и хоккеисток «Агидели» вызвали в сборную России

Хоккеистки уфимской женской хоккейной команды «Агидель» вместе с главным тренером команды Валерием Давлетшиным вошли в состав женской национальной сборной России для подготовки к «Кубку Президентского спортивного клуба». Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Всего в состав сборной вошли 26 хоккеисток, из которых семь выступают за клуб из Башкирии. От «Агидели» в национальную команду вызваны вратарь Ева Губарева, защитники Александра Козырь и Ангелина Махмутова, а также нападающие Елизавета Дубей, Вероника Коржакова, Александра Нестерова и Елизавета Роднова.

Тренерский штаб национальной команды возглавил Валерий Давлетшин.

В программе подготовки — занятия на льду, в тренажёрном и игровом залах, а также контрольный матч против команды «Метеор» 2011 года рождения, запланированный на 1 ноября.



3 ноября сборная отправится в Минск. В столице Беларуси россиянки примут участие в турнире по хоккею 3×3, а также проведут два выставочных матча против сборной Минска.

Ранее «Агидель» в первом матче домашней серии разгромила «Бирюсу» из Красноярска со счётом 11:0.