Уфимская «Агидель» с двухзначным счетом разгромила «Бирюсу»

ХК «Агидель» после сложного старта в сезоне вновь набирает обороты. Сегодня уфимские хоккеистки в первом матче домашней серии с двухзначным счетом разгромили «Бирюсу» из Красноярска. Встреча завершилась со счетом 11:0.

Впервые в сезоне четыре шайбы в одном матче забросила Елизавета Дубей, она возглавила рейтинг бомбардиров ЖХЛ. Хоккеистки Ульяна Безденежных, Валерия Иванова, Вероника Коржакова и Елизавета Роднова забили по одному голу, Ольга Сосина оформила дубль. Бронзовые призеры ЖХЛ ничего не смогли противопоставить башкирским хоккеисткам. Елизавета Роднова набрала 5 очков и стала лучшим игроком матча.

Отметим, что это не первая крупная победа «Агидели» в этом сезоне. Ранее уфимки разгромили СКСО со счетом 12:0.