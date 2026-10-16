Уфимская «Агидель» с двухзначным счетом разгромила «Бирюсу»

ХК «Агидель» после сложного старта в сезоне вновь набирает обороты. Сегодня уфимские хоккеистки в первом матче домашней серии с двухзначным счетом разгромили «Бирюсу» из Красноярска. Встреча завершилась со счетом 11:0.
Впервые в сезоне четыре шайбы в одном матче забросила Елизавета Дубей, она возглавила рейтинг бомбардиров ЖХЛ. Хоккеистки Ульяна Безденежных, Валерия Иванова, Вероника Коржакова и Елизавета Роднова забили по одному голу, Ольга Сосина оформила дубль. Бронзовые призеры ЖХЛ ничего не смогли противопоставить башкирским хоккеисткам. Елизавета Роднова набрала 5 очков и стала лучшим игроком матча.
Отметим, что это не первая крупная победа «Агидели» в этом сезоне. Ранее уфимки разгромили СКСО со счетом 12:0.
Главный тренер «Агидели» Валерий Давлетшин отметил, что, когда команда играет по заданию наставников, достичь результата намного легче.
«И даже при таком счете, как тренер, я буду недоволен бросками, потому что всё равно мало бросаем. Надо за сто бросков уходить, тогда будет хороший результат. В этом матче в обороне неплохо сыграли, Ева Губарева оформила шатаут. Сегодня девушки сами убедились в том, что если они правильно и по заданию тренера играют, то у них всё получается», — прокомментировал домашнюю игру «агиделек» Давлетшин.
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