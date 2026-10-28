Виктор Козлов объяснил причины поражения «Салавата Юлаева» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионата КХЛ против «Сочи». Напомним, уфимцы в очередной раз уступили «южанам» со счётом 1:2.

Виктор Козлов отметил, что игра получилась тяжёлой, а ключевым фактором стала слабая реализация моментов.

«Получился тяжёлый матч. У нас были моменты, в которых мы могли забить. Но мы не лучшим образом реализовали свои возможности. Заканчивается октябрь, в котором было много переездов. Видно, что движение было не таким, как обычно. Эмоционально ребятам тоже было тяжело. Сегодня нам не удалось забросить ещё две шайбы, чтобы хотя бы сравнять счёт. Забей мы свои моменты, кто знает, как бы всё повернулось», — заявил Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции.

Также специалист прокомментировал непредсказуемость «Салавата Юлаева» в большинстве.

«Соперники изучают нас, но я считаю, что во втором периоде у нас был хороший момент, когда Вадим (Шипачёв — прим. ред.) не попал в ворота. Было близко», — сказал Виктор Козлов.

Говоря о причинах эмоционального спада и нехватки спортивной злости в октябрьских матчах, наставник «юлаевцев» указал на травмы ключевых игроков.

«У нас и эмоциональный кризис, и много травмированных ключевых игроков. Я бы сослался на это. Нам не хватает двух хороших защитников. По сути, та же ситуация и со вторым звеном, там тоже травмирован ключевой игрок», — сказал Виктор Козлов.

Ранее, 30 сентября на выезде в Сочи «Салават Юлаев» уступил хозяевам со счётом 3:6, сообщал «Башинформ».