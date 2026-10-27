«Салават Юлаев» уступил ХК «Сочи» в домашнем матче со счетом 1:2. Это уже второе подряд поражение от команды, занимающей предпоследнее место в общем зачете турнирной таблицы КХЛ. Ранее, 30 сентября, уфимцы уступили «Сочи» в выездной встрече со счетом 6:3.
В новой игре в Уфе гости уже в первом периоде начали активно атаковать ворота хозяев, что на 9-й минуте привело к голу в исполнении Артура Гиздатуллина. На 20-й минуте у сочинцев отличился Денис Венгрыжановский. Ответить «Салават Юлаев» смог только на 29-й минуте, когда в ворота гостей удачно попал Максим Загребин.
Оставшееся время матча уфимский клуб постоянно пытался сравнять счет, но забить «Сочи» еще раз так и не удалось.
В этом сезоне «Салават Юлаев» провел 21 игру, по итогам которых занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В общем зачете чемпионата КХЛ-2026 уфимский клуб занимает 12-ю позицию среди 22 команд.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» постарается взять реванш у «Сочи».
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