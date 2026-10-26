Спортсменки из Башкирии завоевали 8 медалей на международном турнире в КНР

Спортсменки из Башкирии успешно выступили на международных соревнованиях Tianjin Ninghe International Roller Skating в Китае, сообщает министерство спорта республики. Девушки соревновались в скоростном роллер-спорте и фристайл-слаломе. Они завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.
В скоростном роллер-спорте Софья Мануйлова завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль. Она стала второй в гонке на 5000 метров, на дистанциях 1000 и 10 тысяч метров, а также заняла третье место в марафоне на 21 км.
Во фристайл-слаломе Нелли Халитова заняла первое место, а Евгения Макарова стала третьей. В дисциплине фристайл-слалом-батл победу одержала Евгения Макарова, а Нелли Халитова заняла второе место.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв отметил Башкирию за успешную Спартакиаду народов России, сообщал «Башинформ».
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