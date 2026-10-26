Со счетов ФК «Уфа» налоговые органы сняли ограничения

Налоговая служба сняла ограничения со счетов футбольного клуба «Уфа». Клуб полностью погасил налоговую задолженность. Информацию «Башинформу» подтвердил генеральный директор клуба Марат Шмаков.
«Да, информацию подтверждаю», — сказал «Башинформу» Марат Шмаков.
Ранее, 13 октября, Марат Шмаков сказал агентству, что ФК «Уфа» погасит налоговую задолженность в течение десяти дней. Как только появилась финансовая возможность, обязанность налогоплательщика была выполнена, отметил он.
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