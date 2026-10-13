ФК «Уфа» погасит налоговую задолженность в течение десяти дней

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Марат Шмаков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что налоговые органы обратились в суд с заявлением о признании клуба банкротом.

По его словам, никаких официальных уведомлений в клуб пока не поступало. Кроме того, на сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан информация о рассмотрении такого дела отсутствует.

«При этом наличие задолженности действительно допускает возможность подобных действий со стороны налоговых органов. Однако в ближайшее время клуб погасит задолженность по налогам. Планируем сделать это в течение десяти дней. После погашения задолженности вопросы, связанные с возможным инициированием процедуры банкротства со стороны налоговой инспекции, будут сняты», — сказал Марат Шмаков.

Ранее Марат Шмаков прокомментировал информацию о задержке зарплаты тренерам детских команд.