ФК «Уфа» погасит налоговую задолженность в течение десяти дней

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Марат Шмаков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что налоговые органы обратились в суд с заявлением о признании клуба банкротом.
По его словам, никаких официальных уведомлений в клуб пока не поступало. Кроме того, на сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан информация о рассмотрении такого дела отсутствует.
«При этом наличие задолженности действительно допускает возможность подобных действий со стороны налоговых органов. Однако в ближайшее время клуб погасит задолженность по налогам. Планируем сделать это в течение десяти дней. После погашения задолженности вопросы, связанные с возможным инициированием процедуры банкротства со стороны налоговой инспекции, будут сняты», — сказал Марат Шмаков.
Ранее Марат Шмаков прокомментировал информацию о задержке зарплаты тренерам детских команд.
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