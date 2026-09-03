Гендиректор ФК «Уфа»: Задолженности по зарплате в клубе нет

Гендиректор ФК «Уфа» Марат Шмаков прокомментировал информацию о задержке зарплаты тренерам детских команд. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о финансовых трудностях в школе ФК «Уфа».
Шмаков корреспонденту «Башинформа» заявил, что задолженности по зарплате в клубе нет.
«В средствах массовой информации пишут, что у клуба имеется задолженность по заработной плате тренерам начиная с апреля текущего года. Но она не является задолженностью по зарплате, это задолженность по премиальным выплатам сотрудникам. Дело в том, что тренеры набирают дополнительные группы, где занимаются начинающие юные футболисты. Количество этих тренеров — до 10 человек. И они получают определённый процент от дохода коммерческих групп. Это доплата в виде премии. Задержки по зарплате в клубе нет. Сегодня мы получили транш. Завтра эта премия тренерам будет выплачена», — сказал Марат Шмаков.
Также он добавил, что школа ФК «Уфа» планомерно развивается, ее воспитанники успешно выступают в высших лигах страны.
«На сегодня в школе воспитывается порядка 700 воспитанников. Напомню, что в последней игре за основную команду сыграли пять футболистов, которых клуб вырастил. Они достаточно хорошо себя зарекомендовали», — рассказал гендиректор «Уфы».
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