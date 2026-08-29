«Уфа» обыграла «Нефтехимик» в Нижнекамске благодаря голу Агеяна

28 августа в Нижнекамске состоялся матч 9-го тура Первой Лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал футбольный клуб «Уфа».
Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре был забит на 43-й минуте. Отличился полузащитник «Уфы» Мигран Агеян, который принёс своей команде три очка.
Ранее ФК «Уфа» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче восьмого тура Первой лиги. Домашний матч завершился со счетом 3:1.
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