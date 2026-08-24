ФК «Уфа» в большинстве обыграл красноярский «Енисей»

ФК «Уфа» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче восьмого тура Первой лиги. Домашний матч завершился со счетом 3:1.
С 41‑й минуты «Енисей» остался в меньшинстве после удаления защитника Никиты Шершова. «Уфа» получила больше пространства и обрушила серию атак. На 47-й минуте новичок «горожан» Заур Тарба дальним ударом отправил мяч точно в девятку. Еще два гола забили Магомед Якуев и Дилан Ортис после передачи дебютанта Василия Черова. Гости благодаря пенальти отыграли один мяч — 3:1.
«Уфа» набрала 12 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.
Ранее сообщалось, что ФК «Уфа» вырвал ничью у «Спартака» в дополнительное время.
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