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12:33 (UTC+5), 26 Октября 2026

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин вошёл в клуб хоккеистов-тысячников

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Капитан ХК «Салават Юлаев» стал шестым хоккеистом КХЛ, который сыграл 1000-й матч в спортивной карьере. Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания правительства республики в ЦУРе поздравил спортсмена и пожелал его команде побед в дальнейших играх.

«Наш легендарный капитан. Вчера мы поздравили Григория Панина. Желаем ему и нашей команде успехов и побед», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, накануне в Уфе состоялся матч между «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Перед началом игры под своды «Уфа-Арены» подняли стяг в честь прославленного капитана. Подробнее об этом читайте в этой публикации «Башинформа».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Добавим, в числе хоккеистов, которые сыграли в КХЛ более тысячи матчей, Евгений Бирюков (1001), выступавший несколько лет за «Салават Юлаев», и Вадим Шипачёв (1151), который в этом сезоне КХЛ вошёл в состав уфимского коллектива.

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