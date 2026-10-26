Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин вошёл в клуб хоккеистов-тысячников

Капитан ХК «Салават Юлаев» стал шестым хоккеистом КХЛ, который сыграл 1000-й матч в спортивной карьере. Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания правительства республики в ЦУРе поздравил спортсмена и пожелал его команде побед в дальнейших играх.
«Наш легендарный капитан. Вчера мы поздравили Григория Панина. Желаем ему и нашей команде успехов и побед», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, накануне в Уфе состоялся матч между «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Перед началом игры под своды «Уфа-Арены» подняли стяг в честь прославленного капитана. Подробнее об этом читайте в этой публикации «Башинформа».
Добавим, в числе хоккеистов, которые сыграли в КХЛ более тысячи матчей, Евгений Бирюков (1001), выступавший несколько лет за «Салават Юлаев», и Вадим Шипачёв (1151), который в этом сезоне КХЛ вошёл в состав уфимского коллектива.
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