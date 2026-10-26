Фехтовальщики из Башкирии завоевали серебро на этапах Кубка мира в Тунисе

Спортсмены из Башкирии успешно выступили на этапах Кубка мира по фехтованию на рапирах, которые проходят в Тунисе. В копилке республики две серебряные медали. Об этом сообщил вице-премьер правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов.

Воспитанник башкирской школы фехтования Олег Сенотов стал серебряным призёром кадетского этапа Кубка мира. Он одержал победу над Матвеем Соколовым из Санкт-Петербурга, Александром Бузоверем из Нижегородской области.

В бою за выход в полуфинал Олег оказался сильнее итальянца Джеремийя Наполитано, а в полуфинале победил москвича Тимофея Мурзина.

Еще одну серебряную медаль, на этот раз на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, юниорской сборной России принёс Амир Фахретдинов. В первой встрече сборная России обыграла команду хозяев, сборную Туниса — 45:18. В поединке за выход в полуфинал победили оппонентов из Великобритании — 45:21, а в полуфинале обыграли сборную Франции — 45:38.

«Амир очень талантливый парень. Тренируется в нашем Центре фехтования под руководством Тимура Фаритовича Арсланова. Фехтованием начал заниматься еще в 2013 году у легендарного наставника Рамиля Исмагиловича Аюпова. Сейчас Амиру всего 19, и это только начало его большой спортивной карьеры. Будем следить за его успехами», — сказал Руслан Хабибов.

Ранее в Уфе в домашнем матче «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу».