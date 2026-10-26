Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
16:54 (UTC+5), 26 Октября 2026

Фехтовальщики из Башкирии завоевали серебро на этапах Кубка мира в Тунисе

Добавить в предпочтительные источники Google
пресс-служба Федерации фехтования России сайт
Фото: пресс-служба Федерации фехтования России | сайт
Эдуард Кускарбеков
Журналист
Прослушать статью:

Спортсмены из Башкирии успешно выступили на этапах Кубка мира по фехтованию на рапирах, которые проходят в Тунисе. В копилке республики две серебряные медали. Об этом сообщил вице-премьер правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов.

Воспитанник башкирской школы фехтования Олег Сенотов стал серебряным призёром кадетского этапа Кубка мира. Он одержал победу над Матвеем Соколовым из Санкт-Петербурга, Александром Бузоверем из Нижегородской области.

В бою за выход в полуфинал Олег оказался сильнее итальянца Джеремийя Наполитано, а в полуфинале победил москвича Тимофея Мурзина.

Еще одну серебряную медаль, на этот раз на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, юниорской сборной России принёс Амир Фахретдинов. В первой встрече сборная России обыграла команду хозяев, сборную Туниса — 45:18. В поединке за выход в полуфинал победили оппонентов из Великобритании — 45:21, а в полуфинале обыграли сборную Франции — 45:38.

«Амир очень талантливый парень. Тренируется в нашем Центре фехтования под руководством Тимура Фаритовича Арсланова. Фехтованием начал заниматься еще в 2013 году у легендарного наставника Рамиля Исмагиловича Аюпова. Сейчас Амиру всего 19, и это только начало его большой спортивной карьеры. Будем следить за его успехами», — сказал Руслан Хабибов.

Ранее в Уфе в домашнем матче «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru