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22:43 (UTC+5), 22 Октября 2026

Уфимский «Динамо‑Урал» обыграл «Факел Ямал» в матче Суперлиги по волейболу

Игра завершилась со счетом 3:0.

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пресс-служба волейбольного клуба «Динамо-Урал» официальный аккаунт во ВКонтакте
Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Динамо-Урал» | официальный аккаунт во ВКонтакте
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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22 октября в уфимском Дворце борьбы состоялся первый домашний матч волейбольного клуба «Динамо-Урал» в чемпионате России среди команд Рольф Суперлиги сезона-2026/27. Соперником уфимцев стал «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

Уфимцы обыграли новоуренгойцев во всех трех партиях.

— Я думаю, мы оказались сильнее в характере, потому что испытываем трудности с травмами, с перелетами в связи с задержками и отменами рейсов. Мы два дня добирались после игры с «Динамо» домой, нас утомила эта дорога, но мы проявили характер. В первой партии отыгрались -3, и старались держать эту волевую игру, – прокомментировал доигровщик Илья Сподобец. – Сегодня было очень много, по сравнению с прошлым сезоном, болельщиков. Все кричат, всех слышно, всем большое спасибо! 

Для «Динамо-Урала» это была вторая игра в новом сезоне. В стартовом матче чемпионата уфимцы встретились на выезде с московским «Динамо» — действующим чемпионом России.

Ранее мы сообщали, что уфимский «Салават Юлаев» в борьбе одержал яркую победу над «Металлургом».

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