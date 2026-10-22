Пловчиха из Оренбурга получила премию Паралимпийского комитета России

Оренбургская парапловчиха Виктория Ищиулова вошла в число лауреатов престижной премии «Возвращение в жизнь». Церемония награждения прошла в Красноярске.

Как сообщает «Оренбург Медиа», на Паралимпиаде в Париже Ищиулова стала единственной представительницей региона, завоевав три серебра и две бронзы. Тремя годами ранее в Токио она взяла золото и два серебра.

В марте 2025 года мастер спорта международного класса завоевала четыре медали чемпионата России, а с чемпионата Европы 2026 года привезла пять наград.

Напомним, незрячий спортсмен из Уфы может представить страну на Паралимпиаде-2028.