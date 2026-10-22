Незрячий спортсмен из Уфы может представить страну на Паралимпиаде-2028

20-летний параскалолаз из Уфы Артем Бондаренко готовится к международным соревнованиям и отбору на Паралимпиаду-2028. Об этом в социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
У Артема трудности со здоровьем – он не видит. Но ведет активную и насыщенную жизнь. Молодой человек учится в Институте информатики, математики и робототехники Уфимского университета науки и технологий, пишет рассказы, организовал в вузе книжный клуб, занимается программированием и шахматами.
Но самое главное увлечение Артема – параскалолазание. На первом чемпионате Башкортостана по параскалолазанию среди слабовидящих и слепых атлетов он стал абсолютным победителем. А недавно триумфально выступил на первом в истории чемпионате России по параскалолазанию в Москве. Всего в соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 8 регионов страны.
Теперь впереди – международные старты, к которым спортсмен готовится под руководством тренера Тимура Абдурашитова.
Ранее башкирский саблист Тимур Хаматшин завоевал бронзу Кубка мира по фехтованию на колясках в Таиланде.
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