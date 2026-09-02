Башкирский саблист завоевал бронзу Кубка мира по фехтованию на колясках

Башкирский саблист Тимур Хаматшин завоевал бронзу Кубка мира по фехтованию на колясках в Таиланде. Он показал мощный результат на международном турнире в категории B, сообщает минспорт республики.

На пути к полуфиналу Тимур одержал три победы – над соперниками из Индонезии, Германии и Республики Корея. В борьбе за выход в финал он встретился с китайским спортсменом Чжан Цзе – бронзовым призером Паралимпиады-2024 в Париже.

Ранее Башинформ сообщал, что уроженец Башкирии Вильдан Минасов завоевал титул чемпиона Гран-при RCC.