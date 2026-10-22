БК «Динамо» обыграл дома «Десну» в матче Суперлиги

Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» одержал уверенную победу над «Десной» из Брянской области в домашнем матче чемпионата России — Суперлига. Встреча в спортивном комплексе «Динамо» завершилась со счётом 93:69.

Лидером по результативности среди уфимцев стал Тимофей Якушин. Он набрал 20 очков и реализовал шесть из семи бросков из-за дуги. Роман Загретдинов записал на свой счёт 14 очков и 11 подборов.

Главный тренер «Динамо» Оливер Попович после игры отметил, что его подопечные позволили сопернику в начале матча легко набрать очки.

«Мягко начали матч в защите, соперник очень легко набирал очки. В первой половине у „Десны“ почти 60-процентная реализация трёхочковых — это высокий показатель. Но во второй, третьей и последней четвертях мы стали защищаться намного лучше. Нужно было серьёзнее провести концовку и избежать такого количества потерь. В целом игрой я доволен», — прокомментировал тренер.

Ранее уфимский БК «Динамо» уступил с минимальным счётом «Химкам».