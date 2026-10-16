Уфимское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне

Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» уступил с минимальным счетом «Химкам». Это стало первым поражением для «динамовцев».

Уфимцы уверенно начали встречу и после первой четверти вели 20:17. К большому перерыву преимущество «Динамо» составляло два очка — 34:32.

В третьей четверти «Химки» перехватили инициативу и перед заключительным отрезком вели 60:53. В концовке наша команда совершила рывок и сократила отставание благодаря точным броскам Даниила Аксёнова и Дмитрия Ривного, но догнать соперника не смогла.

Даниил Аксёнов стал самым результативным игроком «Динамо», набрав 15 очков, отдав 6 передач и сделав 3 подбора. Алексей Бабушкин оформил дабл-дабл — 13 очков и 14 подборов. Семён Медведев записал на свой счёт два блок-шота.

Главный тренер «Динамо» Оливер Попович в послематчевом интервью назвал БК «Химки» одним из фаворитов сезона.

«Каждому коллективу нужно время, чтобы сыграться, а „Химки“ же продлили около 70% основы состава. В их команде сохранились опытные баскетболисты, которые умеют побеждать. При этом у них есть хорошие новички, в том числе из Единой лиги ВТБ. Так что, „Химки“ определенно являются одними из фаворитов этого сезона Суперлиги», — сказал Оливер Попович.

21 октября «Динамо» начнет домашнюю серию матчей. Первым в Уфу приедет БК «Десна», 24 октября — «Русичи», 1 ноября — «Темп-СУМЗ».

Ранее уфимский БК «Динамо» одержал уверенную победу над «Югрой».