Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
09:33 (UTC+5), 13 Октября 2026

Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» продолжил победную серию на выезде

Добавить в предпочтительные источники Google
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

«Динамовцы» продолжают уверенную серию побед в российской Суперлиге. Накануне встреча с «Югрой» в Сургуте завершилась уверенной победой уфимцев – 91:76.

Одним из ключевых факторов в матче стали трехочковые броски. Подопечные Оливера Поповича реализовали 10 из 20 попыток — 50%. Сургутчане забросили шесть раз при 26 попытках — 23%. Лучшим «снайпером» в составе «Динамо» стал Даниил Аксёнов, набравший 21 очко. Он же реализовал пять точных дальних бросков. На его счету также четыре передачи и один блок-шот. Центровой уфимской команды Роман Загретдинов оформил дабл-дабл — 11 очков и 13 подборов. В стане соперника самым результативным стал Всеволод Тишин (14 очков).

Таки образом, уфимское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги РФБ.

Впереди ждет еще одна гостевая встреча. 15 октября в Химках уфимцы встретятся с одноимённым клубом.

Следующий домашний матч «Динамо» пройдет 21 октября дома. Соперником станет брянская «Десна». Билеты уже в продаже.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в новом сезоне «Динамо» усилило состав семью новыми игроками. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru