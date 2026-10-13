Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» продолжил победную серию на выезде

«Динамовцы» продолжают уверенную серию побед в российской Суперлиге. Накануне встреча с «Югрой» в Сургуте завершилась уверенной победой уфимцев – 91:76.

Одним из ключевых факторов в матче стали трехочковые броски. Подопечные Оливера Поповича реализовали 10 из 20 попыток — 50%. Сургутчане забросили шесть раз при 26 попытках — 23%. Лучшим «снайпером» в составе «Динамо» стал Даниил Аксёнов, набравший 21 очко. Он же реализовал пять точных дальних бросков. На его счету также четыре передачи и один блок-шот. Центровой уфимской команды Роман Загретдинов оформил дабл-дабл — 11 очков и 13 подборов. В стане соперника самым результативным стал Всеволод Тишин (14 очков).

Таки образом, уфимское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги РФБ.

Впереди ждет еще одна гостевая встреча. 15 октября в Химках уфимцы встретятся с одноимённым клубом.

Следующий домашний матч «Динамо» пройдет 21 октября дома. Соперником станет брянская «Десна». Билеты уже в продаже.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в новом сезоне «Динамо» усилило состав семью новыми игроками.