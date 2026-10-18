«Динамо-Урал» стартовал с поражения в новом сезоне Суперлиги

Встреча завершилась победой хозяев площадки в трех партиях — 3:0 (25:21, 25:23, 25:17). Самым результативным игроком матча стал диагональный московской команды Максим Сапожков, набравший 21 очко. В составе «Динамо-Урала» больше всех очков заработал Илья Сподобец — на его счету 11 баллов.

По статистике матча, уфимцы уступили сопернику в атаке: 47% реализации против 58% у москвичей. В блоке преимущество также было на стороне московской команды — 9 очков против 5 у уфимцев.

Следующий матч уфимский клуб проведет на домашней площадке. 22 октября «Динамо-Урал» примет новоуренгойский «Факел Ямал».

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