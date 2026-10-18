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20:36 (UTC+5), 18 Октября 2026

«Динамо-Урал» стартовал с поражения в новом сезоне Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» начал выступление в новом сезоне чемпионата России — Суперлиги. В первом туре уфимцы сыграли на выезде против действующего чемпиона страны — московского «Динамо».

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Встреча завершилась победой хозяев площадки в трех партиях — 3:0 (25:21, 25:23, 25:17). Самым результативным игроком матча стал диагональный московской команды Максим Сапожков, набравший 21 очко. В составе «Динамо-Урала» больше всех очков заработал Илья Сподобец — на его счету 11 баллов.

По статистике матча, уфимцы уступили сопернику в атаке: 47% реализации против 58% у москвичей. В блоке преимущество также было на стороне московской команды — 9 очков против 5 у уфимцев.

Следующий матч уфимский клуб проведет на домашней площадке. 22 октября «Динамо-Урал» примет новоуренгойский «Факел Ямал».

Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии выросло число занимающихся волейболом.

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