«Динамо-Урал» стартовал с поражения в новом сезоне Суперлиги

Встреча завершилась победой хозяев площадки в трех партиях — 3:0 (25:21, 25:23, 25:17). Самым результативным игроком матча стал диагональный московской команды Максим Сапожков, набравший 21 очко. В составе «Динамо-Урала» больше всех очков заработал Илья Сподобец — на его счету 11 баллов.
По статистике матча, уфимцы уступили сопернику в атаке: 47% реализации против 58% у москвичей. В блоке преимущество также было на стороне московской команды — 9 очков против 5 у уфимцев.
Следующий матч уфимский клуб проведет на домашней площадке. 22 октября «Динамо-Урал» примет новоуренгойский «Факел Ямал».
Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии выросло число занимающихся волейболом.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.