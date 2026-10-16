Более 90 тысяч: в Башкирии выросло число занимающихся волейболом

В Башкирии количество занимающихся волейболом выросло до 90 656 человек. Об этом рассказали на заседании Федерации волейбола республики.

«Волейбол остаётся одним из самых массовых видов спорта в республике и охватывает все районы и города. Ежегодно под эгидой Федерации проводится большое количество соревнований, включая детско-юношеские, ветеранские и любительские турниры. Одинаковое внимание уделяется всем дисциплинам волейбола: классическому, пляжному волейболу, волейболу на снегу. По итогам 2025 года количество занимающихся волейболом в республике в 2025 году достигло до 90 656 человек», — отметили представители Федерации.

По данным Федерации волейбола, ежегодно в республике проводится 12 первенств Башкирии среди детей различных возрастов по волейболу, восемь первенств — по пляжному волейболу и 6 первенств по волейболу на снегу. Кроме того, в Уфе проводятся межрегиональные соревнования, в 2025 и 2026 году проводилось первенство Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет.

Между тем, по словам представителей федерации, в 2022 году в республике стартовал большой физкультурный спортивный проект «Школьная волейбольная лига», который охватывает огромное количество детей во всех муниципалитетах республики. К сожалению, в 2026 году из-за финансовых трудностей, реализовать проект на том же уровне не получилось.

«В непростых условиях приоритет отдаётся детским соревнованиям, но охватить всё не получается, — отметил Валерий Багметов. — Школьная лига не была проведена, поскольку в этом году не хватило средств. Турниры среди школьников идут почти полгода, требуют работы судей и аренды площадок. Со следующего года планируем перезапустить эти соревнования».

Он добавил, что в январе 2027 года будет утвержден календарь соревнований. В Федерации рассчитывают избежать подобных проблем в следующем году и вновь начать проводить турниры школьной лиги.