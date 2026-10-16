Более 90 тысяч: в Башкирии выросло число занимающихся волейболом

В Башкирии количество занимающихся волейболом выросло до 90 656 человек. Об этом рассказали на заседании Федерации волейбола республики.
«Волейбол остаётся одним из самых массовых видов спорта в республике и охватывает все районы и города. Ежегодно под эгидой Федерации проводится большое количество соревнований, включая детско-юношеские, ветеранские и любительские турниры. Одинаковое внимание уделяется всем дисциплинам волейбола: классическому, пляжному волейболу, волейболу на снегу. По итогам 2025 года количество занимающихся волейболом в республике в 2025 году достигло до 90 656 человек», — отметили представители Федерации.
По данным Федерации волейбола, ежегодно в республике проводится 12 первенств Башкирии среди детей различных возрастов по волейболу, восемь первенств — по пляжному волейболу и 6 первенств по волейболу на снегу. Кроме того, в Уфе проводятся межрегиональные соревнования, в 2025 и 2026 году проводилось первенство Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет.
Между тем, по словам представителей федерации, в 2022 году в республике стартовал большой физкультурный спортивный проект «Школьная волейбольная лига», который охватывает огромное количество детей во всех муниципалитетах республики. К сожалению, в 2026 году из-за финансовых трудностей, реализовать проект на том же уровне не получилось.
«В непростых условиях приоритет отдаётся детским соревнованиям, но охватить всё не получается, — отметил Валерий Багметов. — Школьная лига не была проведена, поскольку в этом году не хватило средств. Турниры среди школьников идут почти полгода, требуют работы судей и аренды площадок. Со следующего года планируем перезапустить эти соревнования».
Он добавил, что в январе 2027 года будет утвержден календарь соревнований. В Федерации рассчитывают избежать подобных проблем в следующем году и вновь начать проводить турниры школьной лиги.
О развитии волейбола в республике также высказался чемпион России, обладатель Кубка России Леонид Кузнецов. Сегодня экс-игрок ВК «Урал» получил президентский грант и занимается продвижением волейбола в Бирске.
«Мы реализуем проект в рамках президентской программы. Эта программа позволяет развивать и создавать массовость волейбола. В нашей частной школе занимаются ветераны СВО, спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня тенденция такая: волейбол остается одним из самых популярных видов спорта в Республике Башкортостан, желающих заниматься много, поэтому мы должны создавать условия», — призвал Леонид Кузнецов.
Его мнение поддержал руководитель Федерации волейбола. Например, в Уфе сегодня стартует открытый турнир по волейболу сидя на Кубок г. Уфы среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Турнир проводят Уфимская городская организация инвалидов «МИР» и спортивный комитет г. Уфы. В соревнованиях участвуют ветераны СВО, спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата и любители волейбола. Также было озвучено, что команда республики с 18 по 25 октября выступит на чемпионате России (финал «Лиги А») по волейболу сидя среди мужчин, который пройдет в г. Раменском Московской области. В составе сборной Республики Башкортостан в данном соревновании примут участие 7 ветеранов СВО.
«По итогам региональных соревнований формируется сборная республики. Команда при поддержке республики представляет наш регион на всероссийской арене. За последние годы волейбол Республики Башкортостан прошел путь от разрозненных инициатив до системного, охватывающего все слои населения движения. Созданная вертикаль подготовки, рост массовости и внимание к инклюзивным проектам позволяют с уверенностью говорить о том, что волейбол стал не просто спортивной дисциплиной, а важным инструментом социального развития региона», — подытожил Багметов.
В республике также отдельное внимание уделяется развитию студенческого волейбола. Так, в последние годы ведущей студенческой волейбольной командой региона остается сборная БГАУ. Как рассказал заведующий сектором по спортивно-массовой работе БГАУ Айрат Хасанов, мужская команда вуза впервые в истории победила на Всероссийской летней универсиаде, а команда девушек заняла второе место. По словам Хасанова, игроки команды являются воспитанниками волейбольного клуба «Динамо-Урал», их победа является результатом многолетней работы всей системы волейбола региона.
Добавим, что в Башкирии целенаправленно развивают и другие виды спорта. Только в 2025 году на их поддержку направили 10 млрд рублей. Более 2,3 млн жителей республики занимаются физкультурой. По инициативе Главы республики в регионе работает программа «Сельский тренер»: за шесть лет поддержали 219 тренеров и вовлекли в занятия спортом более 5 тысяч детей по 42 видам спорта. Этот опыт лег в основу федерального проекта «Земский тренер», который стартовал в этом году.
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