Боксеры из Башкирии с триумфом вернулись с соревнований в Минске

Боксеры из Башкирии завоевали две золотые и четыре бронзовые медали на международном турнире в Минске. Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

По данным Федерации бокса РБ, победителями турнира стали Данис Габдрафиков (до 65 кг) и Бекхан Исраилов (90+ кг). Бронзовую медаль взяли Данил Дамбаев (до 60 кг), Данила Романов (до 80 кг), Артём Фатыхов (до 85 кг) и Денислам Абкадиров (до 85 кг). Тренер команды — гендиректор федерации бокса Мария Карабанова.

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