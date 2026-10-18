Боксеры из Башкирии с триумфом вернулись с соревнований в Минске

Боксеры из Башкирии завоевали две золотые и четыре бронзовые медали на международном турнире в Минске. Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.
По данным Федерации бокса РБ, победителями турнира стали Данис Габдрафиков (до 65 кг) и Бекхан Исраилов (90+ кг). Бронзовую медаль взяли Данил Дамбаев (до 60 кг), Данила Романов (до 80 кг), Артём Фатыхов (до 85 кг) и Денислам Абкадиров (до 85 кг). Тренер команды — гендиректор федерации бокса Мария Карабанова.
Ранее гандболистки из Уфы одержали победу на Кубке России.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.