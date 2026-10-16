Воспитанник уфимского хоккея забросил первую шайбу в НХЛ

Воспитанник уфимского хоккея, экс-защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ. Он набрал первое очко в составе «Эдмонтон Ойлерз».
24-летний защитник забил гол на 2-й минуте третьего периода и сделал счет 2:3. Однако шайба Мухамадуллина не спасла команду от поражения в матче с ХК «Юта» (2:4).
В июле этого года Шакир Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с канадским клубом. По условиям договора воспитанник «Салавата Юлаева» будет зарабатывать 1,75 млн долларов США за сезон.
Мухамадуллин с 2023 года выступает за океаном. Всего за карьеру набрал 23 (8+15) очка в 88 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
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