Воспитанник уфимского хоккея забросил первую шайбу в НХЛ

Воспитанник уфимского хоккея, экс-защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ. Он набрал первое очко в составе «Эдмонтон Ойлерз».

24-летний защитник забил гол на 2-й минуте третьего периода и сделал счет 2:3. Однако шайба Мухамадуллина не спасла команду от поражения в матче с ХК «Юта» (2:4).

В июле этого года Шакир Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с канадским клубом. По условиям договора воспитанник «Салавата Юлаева» будет зарабатывать 1,75 млн долларов США за сезон.

Мухамадуллин с 2023 года выступает за океаном. Всего за карьеру набрал 23 (8+15) очка в 88 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.