Понедельник, 6 Июля 2026
|
Уфа
+31 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
18:37 (UTC+5), 05 Июля 2026

Уфимец Шакир Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз»

По условиям контракта 24-летний воспитанник «Салавата Юлаева» будет зарабатывать 1,75 млн долларов США за сезон.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Шакир Мухамадуллин заключил двухлетний контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» (Канада). Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна. Защитник пополнил состав «нефтяников» в результате обмена с «Сан-Хосе Шаркс» (Калифорния, США).

Ранее Шакир Мухамадуллин получил квалификационное предложение от своего клуба «Сан-Хосе Шаркс». Контракт уфимского хоккеиста истёк в июне этого года, сообщал «Башинформ».

В сезоне 2025-2026 российский защитник провёл за «акул» 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 12 очков (5 голов и 7 результативных передач). Всего за три сезона в составе «Шаркс» он сыграл 167 матчей и записал на свой счёт 43 очка (12 голов и 31 передача).

В составе «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин выступал с 2019 года и покинул уфимский клуб в апреле 2023 года.

В 2020 году на драфте НХЛ его выбрал клуб «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси, США) под общим 20-м номером, однако за эту команду так и не сыграл. В феврале 2023 года права на хоккеиста были обменяны в «Сан-Хосе Шаркс».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru