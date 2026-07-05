Уфимец Шакир Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз»

Воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Шакир Мухамадуллин заключил двухлетний контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» (Канада). Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна. Защитник пополнил состав «нефтяников» в результате обмена с «Сан-Хосе Шаркс» (Калифорния, США).
Ранее Шакир Мухамадуллин получил квалификационное предложение от своего клуба «Сан-Хосе Шаркс». Контракт уфимского хоккеиста истёк в июне этого года, сообщал «Башинформ».
В сезоне 2025-2026 российский защитник провёл за «акул» 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 12 очков (5 голов и 7 результативных передач). Всего за три сезона в составе «Шаркс» он сыграл 167 матчей и записал на свой счёт 43 очка (12 голов и 31 передача).
В составе «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин выступал с 2019 года и покинул уфимский клуб в апреле 2023 года.
В 2020 году на драфте НХЛ его выбрал клуб «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси, США) под общим 20-м номером, однако за эту команду так и не сыграл. В феврале 2023 года права на хоккеиста были обменяны в «Сан-Хосе Шаркс».
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