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15:40 (UTC+5), 30 Июня 2026

Уфимский хоккеист Шакир Мухамадуллин получил предложение от клуба НХЛ

Воспитанник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин получил квалификационное предложение от своего клуба «Сан-Хосе». Контракт уфимского хоккеиста истек в июне этого года.

Фото: Валерий Шахов | Башинформ
Инсаф Хужабирганов

контракт с «Сан-Хосе» на 1 год с зарплатой 1 миллион долларов. 

Напомним, защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин покинул ХК «Салават Юлаев» в апреле 2023 года. Между клубами Уфы и НХЛ «Нью-Джерси Девилз» в 2021 году было подписано соглашение, согласно которому Шакир Мухамадуллин продолжал играть за «юлаевцев» на правах аренды, сообщало информагентство «Башинформ». Позже права на хоккеиста в результате обмена перешли к «Сан-Хосе». Шакир Мухамадуллин надел джерси «Сан-Хосе Барракуды» в конце февраля 2023 года.

В минувшем сезоне 24-летний хоккеист провел 50 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Ранее «Башинформ» сообщал, что воспитанники «Салавата Юлаева» получили шанс играть в НХЛ.

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