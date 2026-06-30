Уфимский хоккеист Шакир Мухамадуллин получил предложение от клуба НХЛ

контракт с «Сан-Хосе» на 1 год с зарплатой 1 миллион долларов.
Напомним, защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин покинул ХК «Салават Юлаев» в апреле 2023 года. Между клубами Уфы и НХЛ «Нью-Джерси Девилз» в 2021 году было подписано соглашение, согласно которому Шакир Мухамадуллин продолжал играть за «юлаевцев» на правах аренды, сообщало информагентство «Башинформ». Позже права на хоккеиста в результате обмена перешли к «Сан-Хосе». Шакир Мухамадуллин надел джерси «Сан-Хосе Барракуды» в конце февраля 2023 года.
В минувшем сезоне 24-летний хоккеист провел 50 матчей и набрал 12 (5+7) очков.
Ранее «Башинформ» сообщал, что воспитанники «Салавата Юлаева» получили шанс играть в НХЛ.
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