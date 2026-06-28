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20:00 (UTC+5), 27 Июня 2026

Воспитанники «Салавата Юлаева» получили шанс играть в НХЛ

Фото: ХК «Толпар» | пресс-служба
Инсаф Хужабирганов

Воспитанники «Салавата Юлаева» Никита Щербаков и Алан Шайхлисламов выбраны клубами НХЛ во втором раунде на драфте 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Толпар».

Защитник Никита Щербаков получил шанс продолжить карьеру в «Нью-Джерси Дэвилз», он задрафтован под общим 44-м номером. Нападающий Алан Шайхлисламов выбран клубом «Калгари» под общим 55-м номером. 

Нападающий Алан Шайхисламов и защитник Никита Щербаков защищают цвета ХК «Торос», в минувшем сезоне оба хоккеиста дебютировали в основной команде — «Салавате Юлаеве». В этом году в плей-офф Щербаков в составе «Тороса» стал самым молодым автором хет-трика в истории ВХЛ (18 лет, 3 месяца и 14 дней).

Ранее сообщалось, что трёх воспитанников уфимского «Салавата Юлаева» могут выбрать на драфте НХЛ.

ХК «Толпар» пресс-служба
ХК «Толпар» пресс-служба
Фото: ХК «Толпар» | пресс-служба
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