Воспитанники «Салавата Юлаева» получили шанс играть в НХЛ

Воспитанники «Салавата Юлаева» Никита Щербаков и Алан Шайхлисламов выбраны клубами НХЛ во втором раунде на драфте 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Толпар».
Защитник Никита Щербаков получил шанс продолжить карьеру в «Нью-Джерси Дэвилз», он задрафтован под общим 44-м номером. Нападающий Алан Шайхлисламов выбран клубом «Калгари» под общим 55-м номером.
Нападающий Алан Шайхисламов и защитник Никита Щербаков защищают цвета ХК «Торос», в минувшем сезоне оба хоккеиста дебютировали в основной команде — «Салавате Юлаеве». В этом году в плей-офф Щербаков в составе «Тороса» стал самым молодым автором хет-трика в истории ВХЛ (18 лет, 3 месяца и 14 дней).
Ранее сообщалось, что трёх воспитанников уфимского «Салавата Юлаева» могут выбрать на драфте НХЛ.
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