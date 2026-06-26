Трёх воспитанников уфимского «Салавата Юлаева» могут выбрать на драфте НХЛ

Трёх воспитанников «Салавата Юлаева» Алана Шайхисламова, Никиту Щербакова и Матвея Карасёва могут выбрать на драфте НХЛ. Как сообщили в МХК «Толпар», юные хоккеисты в ожидании драфта участвуют на сборах в Северной Америке.

Нападающий Алан Шайхисламов и защитник Никита Щербаков защищают цвета ХК «Торос», в минувшем сезоне оба хоккеиста дебютировали в основной команде — «Салавате Юлаеве». Щербаков в составе «Тороса» стал самым молодым автором хет-трика в истории ВХЛ (18 лет, 3 месяца и 14 дней).

Защитник Матвей Карасёв выступает за ХК «Толпар». В 2025-2026 годах он провёл первый полный сезон в МХЛ и завершил его с положительным показателем полезности (+4).

Ранее защитник уфимского «Салавата Юлаева» попал в рейтинг драфта НХЛ.