Уфимский «Салават Юлаев» начнёт выездную серию из трёх матчей

ХК «Салават Юлаев» отправился на выездную серию чемпионата КХЛ. В рамках турне команда Виктора Козлова проведёт три матча.

17 октября уфимцы встретятся с хабаровским «Амуром», 19 октября с владивостокским «Адмиралом», а 21 октября с магнитогорским «Металлургом».

После двух матчей на Дальнем Востоке уфимский коллектив сразу отправится в Магнитогорск, без возвращения домой для полноценного восстановления.

Ранее Виктор Козлов отметил, что тренерский штаб учитывает и адаптацию к Дальнему Востоку.

«Нужно держать удар и быть готовыми к следующему матчу. Работать пошагово. Следующая игра у нас с „Амуром“. Сейчас думаем, как добраться до места, восстановиться и подготовиться. Затем „Адмирал“ — снова нужно учитывать адаптацию к Дальнему Востоку и размер площадки. После этого „Металлург“, и к этому матчу тоже будем готовиться», — сказал он.