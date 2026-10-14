Виктор Козлов не считает, что «Сибирь» переиграла «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:4). По его словам, команде не удалось до конца взломать оборону соперника.

«В целом действовали неплохо, хорошо проходили среднюю зону. Соперник плотно откатывался, но у нас были моменты. К сожалению, реализация подвела. Затем начали форсировать события, больше играть по периметру. Не могу сказать, что „Сибирь“ нас переиграла: соперник забил свои голы, а мы — нет. Это и определило исход матча», — сказал Козлов.

Тренер также разъяснил план выхода из сложной ситуации, в которой команда оказалась в последнее время.

«Нужно держать удар и быть готовыми к следующему матчу. Работать пошагово. Следующая игра у нас с „Амуром“. Сейчас думаем, как добраться до места, восстановиться и подготовиться. Затем „Адмирал“ — снова нужно учитывать адаптацию к Дальнему Востоку и размер площадки. После этого „Металлург“, и к этому матчу тоже будем готовиться», — пояснил он.

Говоря о специфике короткого выезда на Дальний Восток, где «Салавату Юлаеву» предстоит провести по одному матчу с «Амуром» и «Адмиралом», Виктор Козлов отметил, что всё будет так же, как и в прошлом году.

«Необычно то, что после Дальнего Востока мы сразу проводим третью игру здесь, по нашему времени. Раньше мы возвращались и имели время на восстановление. Сейчас расписание такое: две игры на выезде, затем „Магнитогорск“, после этого два домашних матча и поездка в Санкт-Петербург. Снова получаются своеобразные качели. Когда возникает такая болтанка, главное — вернуть стабильность, поймать свою игру и не позволять команде сильно раскачиваться. Нужно придерживаться выбранного курса и сбалансированно пройти этот этап», — сказал тренер.