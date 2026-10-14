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21:41 (UTC+5), 14 Октября 2026

«Салават Юлаев» уступил «Сибири» на «Уфа-Арене»

«Салават Юлаев» во второй раз в сезоне проиграл новосибирской «Сибири». В эти минуты на «Уфа-Арене» домашний матч завершился со счетом 2:4.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

«Юлаевцы» вышли на лед не в оптимальном составе. Помимо ведущих защитников, из-за травмы игру пропустил и форвард Данил Алалыкин. Явной причиной поражения стали потери в обороне.

Уфимцы открыли счет на 4-й минуте первым броском в створ. Нападающий Максим Кузнецов пробежал по флангу и прострелил на пятак — шайба отрикошетила от защитника и проскользнула в ворота. Уфимский форвард забил свой первый гол в сезоне — 1:0.

Сибиряки с ответом не задержались: на добивании отличился новосибирский форвард Алексей Воробьёв. Но уже спустя 22 секунды «юлаевцы» убежали в контратаку и вернули преимущество. Мэттью Маджо прорвался на пятак и отдал отличный пас Джеку Родуолду, который отправил шайбу в пустой угол. Канадская связка сработала идеально. Болельщики, только что приунывшие, вскочили с мест, и арена взорвалась радостными криками.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 13

В первом периоде «юлаевцы» сыграли без помарок. Единственную ошибку на 20-й минуте допустил форвард Артем Набиев. Но в меньшинстве «юлаевцы» выстояли уверенно, а в контратаке мог забить Мэттью Маджо. Новосибирский вратарь Бердин всё чаще вступал в игру. После разрезного паса Никиты Щербакова Егор Сучков мощно бросил в штангу — звон разнёсся по всей арене.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 8

После перерыва гости заиграли активнее. В составе хозяев в двух контратаках сумел отметиться лишь Шелдон Ремпал. На 28-й минуте Семён Вязовой не смог справиться с дальним броском сибиряков. В первой половине отрезка «Сибирь» забросила две шайбы и вышла вперёд — 2:3.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 12

В третьем периоде у уфимской команды многое не получалось. Не помогла и поддержка родных трибун. На 48-й минуте благодаря голу Попова «Сибирь» укрепила преимущество и перешла в режим удержания. Гости играли дисциплинированно и не допускали удалений. Лишь за 20 секунд до конца матча уфимцы получили численное преимущество, однако для его реализации не хватило времени.

Через три дня «Салават Юлаев» отправится в дальневосточное турне, 17 октября уфимцам предстоит сыграть против хабаровского «Амура».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 13
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Добавить в предпочтительные источники Google
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