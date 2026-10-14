«Салават Юлаев» уступил «Сибири» на «Уфа-Арене»

«Юлаевцы» вышли на лед не в оптимальном составе. Помимо ведущих защитников, из-за травмы игру пропустил и форвард Данил Алалыкин. Явной причиной поражения стали потери в обороне.
Уфимцы открыли счет на 4-й минуте первым броском в створ. Нападающий Максим Кузнецов пробежал по флангу и прострелил на пятак — шайба отрикошетила от защитника и проскользнула в ворота. Уфимский форвард забил свой первый гол в сезоне — 1:0.
Сибиряки с ответом не задержались: на добивании отличился новосибирский форвард Алексей Воробьёв. Но уже спустя 22 секунды «юлаевцы» убежали в контратаку и вернули преимущество. Мэттью Маджо прорвался на пятак и отдал отличный пас Джеку Родуолду, который отправил шайбу в пустой угол. Канадская связка сработала идеально. Болельщики, только что приунывшие, вскочили с мест, и арена взорвалась радостными криками.
В первом периоде «юлаевцы» сыграли без помарок. Единственную ошибку на 20-й минуте допустил форвард Артем Набиев. Но в меньшинстве «юлаевцы» выстояли уверенно, а в контратаке мог забить Мэттью Маджо. Новосибирский вратарь Бердин всё чаще вступал в игру. После разрезного паса Никиты Щербакова Егор Сучков мощно бросил в штангу — звон разнёсся по всей арене.
После перерыва гости заиграли активнее. В составе хозяев в двух контратаках сумел отметиться лишь Шелдон Ремпал. На 28-й минуте Семён Вязовой не смог справиться с дальним броском сибиряков. В первой половине отрезка «Сибирь» забросила две шайбы и вышла вперёд — 2:3.
В третьем периоде у уфимской команды многое не получалось. Не помогла и поддержка родных трибун. На 48-й минуте благодаря голу Попова «Сибирь» укрепила преимущество и перешла в режим удержания. Гости играли дисциплинированно и не допускали удалений. Лишь за 20 секунд до конца матча уфимцы получили численное преимущество, однако для его реализации не хватило времени.
Через три дня «Салават Юлаев» отправится в дальневосточное турне, 17 октября уфимцам предстоит сыграть против хабаровского «Амура».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.