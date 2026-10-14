«Салават Юлаев» уступил «Сибири» на «Уфа-Арене»

«Юлаевцы» вышли на лед не в оптимальном составе. Помимо ведущих защитников, из-за травмы игру пропустил и форвард Данил Алалыкин. Явной причиной поражения стали потери в обороне.

Уфимцы открыли счет на 4-й минуте первым броском в створ. Нападающий Максим Кузнецов пробежал по флангу и прострелил на пятак — шайба отрикошетила от защитника и проскользнула в ворота. Уфимский форвард забил свой первый гол в сезоне — 1:0.

Сибиряки с ответом не задержались: на добивании отличился новосибирский форвард Алексей Воробьёв. Но уже спустя 22 секунды «юлаевцы» убежали в контратаку и вернули преимущество. Мэттью Маджо прорвался на пятак и отдал отличный пас Джеку Родуолду, который отправил шайбу в пустой угол. Канадская связка сработала идеально. Болельщики, только что приунывшие, вскочили с мест, и арена взорвалась радостными криками.