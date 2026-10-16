IBF назначила торги по бою уфимского боксера Субханкулова с Энди Крузом

Гендиректор Федерации бокса Башкирии, личный тренер известного уфимского боксера Артура Субханкулова Мария Карабанова рассказала о переговорах по предстоящему поединку за титул чемпиона мира. В интервью «Башинформу» она поделилась, что российская сторона не смогла договориться с командой кубинского боксера Энди Круза.

«Мы пытались пригласить кубинского боксера к нам в Уфу и планировали организовать бой 27 ноября. От этого предложения они отказались. Команда Круза сделала свое предложение, которое нам не подходило. В результате переговоры сорвались. Сейчас по правилам IBF мы должны начать официальные торги, потому что организация санкционировала бой между нашими боксерами», — поделилась наставница боксера.

По словам Марии Карабановой, у Артура Субханкулова есть преимущество в торгах, так как он находится на второй позиции мирового рейтинга IBF, а Энди Круз — на третьей строчке.

«Торги назначены на 20 октября. Если мы в них выиграем, то Энди Круз должен будет приехать в Уфу. В обратном случае мы должны будем проводить бой на их стороне. Сам факт того, что боксер из Уфы является первым претендентом на бой за титул чемпиона мира, говорит о развитии нашего спорта. Это результат огромной работы на пути к титулу чемпиона мира, которую мы проделали благодаря президенту Федерации бокса РБ Андрею Назарову», — подытожила Карабанова.

Она добавила, что поединок уфимского боксера Артура Субханкулова против кубинца Энди Круза может стать историческим событием, потому что в последний раз боксерские бои такого уровня проводились в России более 10 лет назад.

Ранее Башинформ сообщал, что чемпион мира Мураталла отказался от боя с уфимским боксером Субханкуловым.