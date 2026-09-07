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10:08 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Чемпион мира Мураталла отказался от боя с уфимским боксером Субханкуловым

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Чемпион мира IBF в легком весе Раймонд Мураталла принял решение отказаться от титула чемпиона мира. В связи с этим его бой против Артура Субханкулова не состоится. Об этом «Башинформу» сообщила наставник уфимского боксера, гендиректор Федерации бокса РБ Мария Карабанова.

«Ближайший бой планируем провести осенью в Уфе, 25 или 26 ноября. Соперник и статус боя пока неизвестны. Все зависит от IBF, кого они нам назначат. Мураталла отказался от боя и ушел в другой вес», — рассказала Мария Карабанова.

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) официально обязала Мураталлу провести защиту пояса против Субханкулова. Стороны должны были договориться о поединке до 24 октября. Однако Мураталла принял решение добровольно оставить пояс и перейти в первый полусредний вес.

Напомним, в апреле этого года в уфимском Дворце борьбы Артур Субханкулов победил Баходура Усмонова и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.

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