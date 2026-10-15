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19:46 (UTC+5), 15 Октября 2026

В Уфе стартовало первенство России по рафтингу среди юношей и девушек

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администрация Уфы сайт
Фото: администрация Уфы | сайт
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Уфе проходит первенство России по рафтингу среди юношей и девушек до 16 лет. Соревнования организованы на канале для гребного слалома. В состязаниях принимают участие более 150 спортсменов из 11 регионов страны. Турнир продлится до 18 октября.

Торжественное открытие первенства состоялось сегодня на территории спортивного комплекса. В церемонии приняли участие президент федерации рафтинга России Алексей Широков и начальник управления по физической культуре и спорту администрации Уфы Егор Сорокин. Они поздравили участников с началом соревнований, отметив важность подобных мероприятий для развития детско-юношеского спорта, и пожелали спортсменам ярких выступлений, честной борьбы и достойных результатов.

Участникам первенства предстоит продемонстрировать навыки и слаженность команд в нескольких дисциплинах: «Слалом», «Спринт», «Параллельный спринт» и «Длинная гонка». Каждая из них предъявляет особые требования к технике управления рафтом, скорости реакции и умению работать в команде — именно эти качества станут определяющими в борьбе за медали.

По итогам четырёх дней состязаний лучшие спортсмены не только получат заслуженные награды, но и смогут претендовать на включение в состав сборной страны для участия в будущих турнирах.

В Уфе ветераны СВО примут участие на Кубке по волейболу сидя, сообщил ранее «Башинформ».

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