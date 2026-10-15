В Уфе ветераны СВО примут участие на Кубке по волейболу сидя

В Уфе пройдет Кубок по волейболу сидя среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщил руководитель Федерации волейбола Башкирии Валерий Багметов.
Организаторами турнира являются Федерация волейбола РБ и Уфимская городская организация инвалидов «МИР». На соревнованиях смогут участвовать ветераны СВО и спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На сегодня заявлены четыре команды — «Урал-Тау», БИФК, молодежная команда «Динамо-Урал» и УГОИ «Мир».
Кроме того, команда республики с 18 по 25 октября выступит на чемпионате России по волейболу сидя среди мужчин.
Валерий Багметов отметил, что в волейбол остаётся одним из самых массовых видов спорта в Башкирии. В 2025 году количество занимающихся волейболом в регионе выросло до 90 656 человек. Ежегодно в республике проводится 12 первенств Башкирии среди детей различных возрастов, турниры по пляжному волейболу и волейболу на снегу.
Ранее ветераны СВО из Башкирии стали серебряными призёрами Кубка защитников Отечества среди регионов ПФО.
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