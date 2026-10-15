Нефтекамский «Торос» уступил в Новокузнецке «Металлургу» по буллитам

В третьем матче выездной серии нефтекамский «Торос» проиграл в Новокузнецке местному «Металлургу». Встреча завершилась со счётом 3:2 по буллитам.

Голы хозяевам забили Дмитрий Сидляров (на 32-й минуте) и Сергей Колесников (на 35-й минуте).

Исход игры решила серия послематчевых бросков, где точнее оказался «Металлург».

«Боевой матч получился с нашей стороны. Думаю, зрителям понравился весь матч. Немного нас подкашивают удаления, которые заставляют много обороняться. Будем работать над тем, чтобы дисциплина была соответствующей. Ребята молодцы, до конца верили, что можем вернуться в игру. И мы это сделали. Довольны игрой, хоть это и поражение. Очко завоевали. Был виден настрой, желание — то, что мы хотим видеть. Будем двигаться дальше, к победам», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Торос» Николай Воеводин.

Ранее «Торос» всухую проиграл «Соколу» в Красноярске.