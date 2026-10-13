«Торос» всухую проиграл «Соколу» в выездном матче

Нефтекамский «Торос» потерпел поражение в Красноярске от местного «Сокола». Выездной матч башкирской команды завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый период прошел с небольшим преимуществом «Тороса». Нефтекамцы дважды получали возможность реализовать большинство, но безрезультатно. Во втором периоде инициативу перехватил «Сокол», хоккеисты соперника дважды поразили ворота Егора Бая. И если первая шайба была заброшена красноярцами в большинстве, то второй гол нефтекамская команда пропустила, когда на целых пять минут оказалась в формате 5 на 4 после большого штрафа в стане соперника.
Все попытки «Тороса» вернуться в игру в третьем периоде оказались тщетными. Для «Тороса» поражение стало четвёртым подряд.
Ранее тренерский штаб ХК «Салават Юлаев» вызвал несколько игроков из нефтекамского «Тороса».
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