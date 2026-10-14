«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне сыграет с новосибирской «Сибирью»

«Салават Юлаев» завершит домашнюю серию матчем против «Сибири». Игра состоится сегодня на «Уфа-Арене» в 19 часов (6+).
«Юлаевцы» в начале октября уступили сибирякам дома (2:4), затем сумели взять реванш в тяжелой выездной игре (5:4 в овертайме). Сегодня определится, какая команда выйдет вперед в сезонной серии. Гости в последних двух матчах одержали победы и с 13 очками вошли в зону плей-офф в Восточной конференции, а команда Виктора Козлова с 17 баллами располагается на четвёртой строчке.
Уфимская команда подходит к этой встрече с рядом потерь. Игру могут пропустить защитники Дин Стюарт, Александр Алексеев и Сергей Варлов. При этом, как отметил главный тренер команды Виктор Козлов, фарм-клуб «Салавата» — нефтекамский «Торос» сегодня находится в выездной серии, поэтому оттуда будет сложно вызывать игроков.
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