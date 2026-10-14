Футболист из Башкирии стал чемпионом мира по микрофутзалу

Сборная России стала победителем чемпионата мира по микрофутзалу, который прошёл в Калуге. На пути к титулу россияне обыграли Бразилию (2:0), Шри-Ланку (19:0), Кыргызстан (8:0) и Казахстан в полуфинале (5:1), сообщили в пресс-службе минспорта республики.
Примечательно, что в составе сборной России сыграл представитель Башкирии Рамиль Низаметдинов, воспитанник тренера сборной команды республики Руслана Муллагалиева. В финале мирового турнира Низаметдинов забил два гола и помог российской команде разгромить Бразилию — 7:2.
По данным минспорта, сборная России в четвертый раз завоевала титул чемпиона мира по микрофутзалу, ранее национальная команда побеждала в 2012, 2014 и 2016 годах.
Справка
В микрофутзал играют в формате три на три без вратарей. Матчи проходят на уменьшенной площадке с маленькими воротами, нижнюю часть которых закрывает планка.
Ранее башкирская слаломистка Алсу Миназова стала чемпионкой России, сообщал Башинформ.
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